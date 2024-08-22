Міністр оборони Рустем Умєров озвучив мету операції в Курську

Міністр оборони Рустем Умєров озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

Під час зустрічі у Києві з делегацією Палати представників Конгресу США він розповів, що метою ЗСУ у ході операцій на території Росії у прикордонних районах є, зокрема, зниження для ворога можливостей атакувати населені пункти України.

«Наші цілі там — очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливити ворожі обстріли та атаки на наші міста й села», — розповів міністр.

Також Рустем Умєров додав, що поінформував американських партнерів «про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях».

За останніми даними, ЗСУ контролюють у Курській області 93 населені пункти на площі 1263 квадратних кілометри.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.