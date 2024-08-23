30 серпня у регіональному хабі Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» відбудеться тренінг «Короткі відео для медіа: від сценарію до монтажу».

Тренерка — Єлизавета Москвіна, голова відділу SMM та редакторка коротких відеоформатів онлайн-медіа «НикВести».

Запрошуються журналісти, студенти, SMM-ки, громадські активісти.

Під час тренінгу учасники:

отримають знання про структуру сценарію та шаблон для майбутніх роликів;

Як правильно налаштувати камеру (IOS/Android); як круто знімати, якщо під рукою лише телефон (види зйомок та ракурси);

Отримають добірку застосунків для монтажу на телефоні;

Дізнаються як озвучувати відео під сценарій і зберегти відео без втрати якості.

В рамках навчання учасники зможуть створити власне відео для свого медіа під керівництвом тренера.

Захід відбудеться у п‘ятницю, 30 серпня, з 15:00 по 17:00, офлайн в Миколаєві.

Кількість учасників обмежена, реєстрація: https://forms.gle/a4qFYVVv1iFaJar2A

Зареєстровані учасники отримають запрошення на електронну пошту.

У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» у січні також пройшов тренінг про дистрибуцію та алгоритми соціальних мереж у роботі медіа від SMM-спеціалістки Єлизавети Москвіної.

Раніше у журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.

Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.