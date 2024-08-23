30 серпня у регіональному хабі Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» відбудеться тренінг «Короткі відео для медіа: від сценарію до монтажу».
Тренерка — Єлизавета Москвіна, голова відділу SMM та редакторка коротких відеоформатів онлайн-медіа «НикВести».
Запрошуються журналісти, студенти, SMM-ки, громадські активісти.
Під час тренінгу учасники:
В рамках навчання учасники зможуть створити власне відео для свого медіа під керівництвом тренера.
Захід відбудеться у п‘ятницю, 30 серпня, з 15:00 по 17:00, офлайн в Миколаєві.
Кількість учасників обмежена, реєстрація: https://forms.gle/a4qFYVVv1iFaJar2A
Зареєстровані учасники отримають запрошення на електронну пошту.
У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» у січні також пройшов тренінг про дистрибуцію та алгоритми соціальних мереж у роботі медіа від SMM-спеціалістки Єлизавети Москвіної.
Раніше у журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.
Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.
30 серпня у регіональному хабі Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» відбудеться тренінг «Короткі відео для медіа: від сценарію до монтажу».
Тренерка — Єлизавета Москвіна, голова відділу SMM та редакторка коротких відеоформатів онлайн-медіа «НикВести».
Запрошуються журналісти, студенти, SMM-ки, громадські активісти.
Під час тренінгу учасники:
В рамках навчання учасники зможуть створити власне відео для свого медіа під керівництвом тренера.
Захід відбудеться у п‘ятницю, 30 серпня, з 15:00 по 17:00, офлайн в Миколаєві.
Кількість учасників обмежена, реєстрація: https://forms.gle/a4qFYVVv1iFaJar2A
Зареєстровані учасники отримають запрошення на електронну пошту.
У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» у січні також пройшов тренінг про дистрибуцію та алгоритми соціальних мереж у роботі медіа від SMM-спеціалістки Єлизавети Москвіної.
Раніше у журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.
Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.