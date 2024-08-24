Снаряди калібру 155 мм Nammo

Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології. Артилерійські снаряди калібру 155 мм, розроблені компанією Nammo, зможуть виробляти в Україні.

Про це повідомив норвезький уряд.

Премʼєр країни Йонас Гар Стьоре зазначив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Тож виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.

Норвегія виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід Україні. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю «мудрим та ефективним» способом підтримати Україну.

У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передачу технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку і отримала дозвіл.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.