Собор Різдва Пресвятої Богородиці в Миколаєві, фото: guru.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє релігійні організації в Україні, що мають зв’язки з Росією.

Цим рішенням може бути заборонена діяльність УПЦ МП. Закон був направлений на підпис 23 серпня. Володимир Зеленський підписав його в День Незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області. За законопроєкт № 8371 проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Артем Чорноморов, Максим Дирдін, Ігор Копитін, Ігор Негулевський та Олена Мошенець.

Заборона московської церкви в Україні

У січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей документ.

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. За словами першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.

Зазначимо, що за весь час вторгнення Росії в Україну СБУ, згідно з офіційними повідомленнями, відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП). 16- із них — щодо митрополитів.

Одним з найгучніших стало затримання намісника Лаври від УПЦ (МП) митрополита Павла. 1 квітня СБУ провела в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.