Герман Галущенко. Фото з Вікіпедії

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не веде переговорів із терористами, реагуючи на інформацію ЗМІ про нібито зірвані переговори з РФ через посередників щодо припинення атак на енергетику.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

«Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо… Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели», — сказав він.

Герман Галущенко також повідомив, що 22 серпня відбувся онлайн-саміт з питань енергетичної безпеки в рамках третього пункту Формули миру, на якому взяли участь понад 40 країн та міжнародні організації.

«Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі – окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали», — розповів міністр.

Він вважає, що цей документ може бути доведений до росіян, і деякі держави можуть виступити посередниками в цьому процесі.

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела писало, що Україна та Росія начебто вели таємні переговори щодо укладення угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак операція Збройних сил України в Курській області зірвала ці плани.