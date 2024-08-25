Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки. Фото: Межа

Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співробітництва та забезпечить використання технічних і людських ресурсів у цій сфері. Крім того, у 2025 році Латвія виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів.

Про це пише Delfi з посиланням на латвійське Міноборони.

Меморандум сприятиме обміну інформацією між Латвією та Україною про різні кіберзагрози, а також створюватимуться двосторонні канали комунікації з метою покращення оповіщення про кіберінциденти та обміну досвідом та позитивними прикладами.

Крім того, меморандум про взаєморозуміння передбачає співробітництво у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій, організацію спільних публічних заходів, а також здійснення інших дій щодо взаємної згоди.

Меморандум у Києві підписали міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Прогресивні) та голова Державної служби спеціальних зв'язків та захисту інформації України Юрій Мироренко.

Спрудс наголосив, що співпраця Латвії та України у сфері кібербезпеки особливо важлива, оскільки надані Україною знання про набутий під час війни досвід дозволять Латвії реалізувати більш продумані рішення, щоб зміцнити стійкість та підвищити готовність як у мирний час, так і у кризових ситуаціях.

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