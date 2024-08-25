Папа Римський прокоментував заборону російський релігійних організацій в Україні

Папа Римський прокоментував заборону в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Він заявив, що жодна християнська церква не повинна бути заборонена, повідомляє інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

Святий Отець висловив побоювання за свободу молитви, через заборону РПЦ в Україні.

— Той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через молитву. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але молитва не є злом, – сказав Папа Франциск.

Папа Римський закликав, щоб тим, хто хоче молитися, було дозволено робити це у тій церкві, яку вони вважають своєю.

— Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати, – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє релігійні організації в Україні, що мають зв’язки з Росією.

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області. За законопроєкт № 8371 проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Артем Чорноморов, Максим Дирдін, Ігор Копитін, Ігор Негулевський та Олена Мошенець.

Заборона московської церкви в Україні

У січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей документ.

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. За словами першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.

Зазначимо, що за весь час вторгнення Росії в Україну СБУ, згідно з офіційними повідомленнями, відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП). 16- із них — щодо митрополитів.

Одним з найгучніших стало затримання намісника Лаври від УПЦ (МП) митрополита Павла. 1 квітня СБУ провела в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.