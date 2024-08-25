Білорусь під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. Фото: ТСН

Білорусь під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки в Гомельській області поблизу північних кордонів України.

Про це заявили у МЗС України.

За даними української розвідки, Збройні сили Білорусі зосереджують особовий склад, техніку, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню та протиповітряну оборону в Гомельській області біля кордону з Україною. Також там фіксують найманців колишньої «Приватної військової компанії Вагнера».

«Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви», — йдеться у заяві МЗС.

Також українське відомство додало, що Україна ніколи не вчиняла та не збирається вчиняти жодних недружніх дій проти білоруського народу. Однак якщо білоруські військові порушать український кордон, Україна зробить все для самооборони — всі скупчення військ, обʼєкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України.

Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» пише, що угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, складається з близько 1 100 солдатів особового складу. Вони стоять на відставні до 50 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше, Міністерство оборони Білорусі перекидає військову техніку на «посилення війська» на прикордонних з Україною напрямках з метою «реагування на будь-які можливі провокації».