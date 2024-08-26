США та Британія надали Україні супутникові знімки Курської області перед наступом. Фото: УП

Україна отримала супутникові знімки та іншу інформацію про Курську область (РФ) від США та Великої Британії незадовго до початку операції в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times ці дані були передані для кращого відстеження російських підкріплень, які могли б атакувати українські сили.

Як зазначають американські посадовці, надана інформація дозволила ЗСУ більш ефективно моніторити ситуацію в регіоні. Однак, деякі офіційні особи США застерігають, що чим більше території на західному прикордонні Росії Україна намагатиметься взяти під контроль, тим вищим стає ризик надмірного розширення ліній постачання та «парасольки ППО» української армії.

За словами американських посадовців, концентрація українських сил у Курській області може створити слабкі місця вздовж лінії фронту на сході України, особливо в Донбасі, де українські війська стикаються з інтенсивними російськими атаками.

Аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс зазначає, що розширення лінії фронту Україною несе ризики, адже для її утримання потрібно більше ресурсів, що може виснажити інші ділянки фронту або зменшити наявні резерви.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.