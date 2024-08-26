За законодавством, у 2025 році в Україні мають вібутися чергові місцеві вибори, фото yes-i-do.com.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовні обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році на суму 4 мільярди 93 мільйона гривень.

Про це йдеться в публікації на сайті ЦВК.

Зазначається, що до Центральної виборчої комісії надійшов лист від Міністерства фінансів України з проханням надати бюджетні запити на 2025-2027 роки.

Розглядаючи питання затвердження орієнтовного обсягу видатків за державною субвенціє на проведення виборів до проєкту Державного бюджету України на 2025 рік, ЦВК взяла до уваги, що згідно з Конституцією України та Виборчим кодексом України чергові місцеві вибори мають відбутися 26 жовтня 2025 року.

А тому Комісія затвердила орієнтовні обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році.

При цьому наголошується, що згідно з чинним законодавством України будь-які вибори під час дії правового режиму воєнного стану не проводяться.

Окрім того, не можливо спрогнозувати остаточних руйнівних наслідків, які будуть спричинені в результаті російських обстрілів, зокрема знищення критично важливих об’єктів інфраструктури, у тому числі виборчої інфраструктури, значні міграційні процеси.

«Тому ЦВК констатувала, що обсяги видатків для проведення виборів визначено орієнтовно, вони можуть бути переглянуті, зокрема з урахуванням остаточних наслідків збройної агресії рф та особливостей проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану», — йдеться у публікації.

Рік тому ЦВК затвердила орієнтовний обсяг видатків на президентські вибори та вибори народних депутатів, які відповідно до законодавства мали відбутися у 2024 році.