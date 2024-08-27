Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

У вересні президент України Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену план перемоги України.

Про це Володимир Зеленський сказав на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Він зазначив, що від успіху цього плану залежить, чи зможе Україна досягти своїх цілей у війні з Росією. Зеленський також планує передати цей план кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зеленський підкреслив, що від підтримки США залежить, чи зможе Україна отримати необхідні ресурси для продовження боротьби. План включає кілька ключових напрямків, серед яких стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу та потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

Президент також зазначив, що одним із важливих елементів плану є Курська операція, яка вже допомогла зупинити наступ Росії на Харківському напрямку.

«Курщина входить у наш план перемоги. Один з напрямків, частина якого вже зроблена — це Курщина. Другий напрямок — стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок — пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий напрямок — економічний», — додав Володимир Зеленський.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.

Станом на 20 серпня Збройні сили України утримують контроль над понад 1260 квадратними кілометрами території та 93 населеними пунктами в Курській області РФ.

22 серпня Міністр оборони Рустем Умєров озвучив мету операції, яку Збройні Сили України проводять у Курській області. Метою ЗСУ у ході операцій на території Росії у прикордонних районах є, зокрема, зниження для ворога можливостей атакувати населені пункти України.