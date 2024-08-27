Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. «Незалежність». Скриншот з відео

Винищувачі F-16 надані західними партнерами допомогли відбити наймасованішу повітряну атаку РФ по Україні 26 серпня.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

Президент наголосив, що F-16 допомогли знищувати ракети і дрони противника під час масованої атаки Росії на Україну.

«В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія вранці 26 серпня атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.