Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Затримання засновника Telegram Павла Дурова не має жодного впливу на функціонування месенджера в Україні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність», це питання має бути обговорене на рівні країн ЄС.

«Не знаю деталей цієї справи, скажу відверто. Мені здається, що ніхто не знає всіх деталей справи. На сьогоднішній день це ніяк не впливає на те, що Telegram працює в Україні. Ми тут працюємо, як країна майбутнього Європейського Союзу, тут повинні бути завжди бути розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку», — прокоментував ситуацію Володимир Зеленський.

Затримання Дурова: що відомо

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.