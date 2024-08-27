Президент Володимир Зеленський, фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров разом з чинним главою СБУ Василем Малюком вбивали чеченців у Києві.

Так він відповів на питання журналіста Української правди.

Роман Кравець запитав Зеленського про ефективність підопічних президента, зокрема про главу Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.

— Що стосується Татарова… на офреці, я сказав вам про Татарова. Я повторю. Це знають і Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?, — сказав президент.

Нагадаємо, журналісти виявили мережу посадовців та топових правоохоронців, які захищали дисертації під науковим керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Більшість з яких із блискучими кар’єрами в правоохоронній системі та значущими посадами.