Журналіст у студії телеканалу МАРТ, скриншот з відео ТРК МАРТ

Комунальний телеканал Миколаївської міської ради «МАРТ» під час випуску новин зробив заяву, що депутатам слід проявити більшу вдячність до Королівства Данія.

Про це пишуть «НикВести» з посиланням на випуск новин, який опублікований на ютуб-каналі міського ТРК «МАРТ».

Як відомо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков виступив з новою топонімічною ідеєю та вніс проєкт рішення про чергове перейменування скверу «Вітрильного» біля громадського простору *8 Причал, який вже був раніше перейменований у 2018 році. Це питання розглядалось під час засідання комісії з питань законності та гласності 22 серпня. Сквер пропонують назвати «Данської Солідарності», а рішення про перейменування приурочити до Дня міста Миколаєва.

Під час розгляду питання з'ясувалось, що проєкт не обговорювався з громадою міста, а ідея належить головному архітектору. На свій захист він повідомив, що з моменту оприлюднення документу, мерія не отримала офіційних листів, де мешканці висловились, що не погоджуються з перейменуванням.

Після таких пояснень, рекомендація про голосування за це рішення на пленарному засіданні сесії не набрала необхідної кількості голосів.

Коментуючи це, комунальний телеканал «МАРТ» висловив сподівання, що депутати інших комісій проявлять «чутливість» до цього питання.

«Ініціатива не викликала у депутатів ентузіазму, та рішення провалили. Наразі залишається надія, що члени інших комісій, які ще працюють перед сесією, будуть більш чутливими до питання вдячності Данії та ініціативу мерії підтримають», — йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, що раніше цей сквер мав назву «Біля річвокзалу». У 2018 році за ініціативою Департаменту житлово-комунального господарства його перейменували у «Вітрильний». У пояснювальній записці до відповідного рішення міськради йшла мова про те, що воно «сприятиме підтримці екологічної рівноваги міста шляхом утримання деревно-чагарникових насаджень скверу у належному естетичному та санітарному стані, забезпечення належних умов відпочинку населення».

У січні цього року Євген Поляков анонсував, що студенти розроблятимуть «нове бачення» скверу «Вітрильний». Зазначалось, що практичні навички планування миколаївським студентам будівельного коледжу допомагатимуть освоїти французькі, естонські та українські фахівці.Студенти мали підготувати власні проєкти та отримати відгуки експертів. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів, формат воркшопів дозволить миколаївським студентам отримати нові знання та досвід. А місто, у свою чергу, мало отримати нове бачення скверу «Вітрильний».

Варто зазначити, що у Миколаєві вже розробляли проєкт капітальної реконструкції скверу «Вітрильний». У 2021 році його підготували на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Тоді було продемонстровано візуалізацію майбутнього проєкту скверу. Зазначалося, що орієнтовна вартість реконструкції об'єкту від 12 до 20 мільйонів гривень залежно від погодження проектного рішення.

У липні благодійники оновили територію скверу — там встановили нові лавки та висадили гібіскус.

Реформування комунального телебачення в Миколаєві

Закон України «Про медіа» передбачає реформу комунальних телерадіокомпаній, які тепер трансформуються в публічні аудіовізуальні медіа. Реформа спрямована на те, щоб убезпечити компанії від впливу власника та сприяти їхній незалежності. Мета — щоб вони могли доносити локальну інформацію до своєї аудиторії та бути інструментом діалогу всередині громад.

В Україні вже пройшла реформа роздержавлення преси та створення Суспільного на базі державної телекомпанії. Однак комунальні телеканали та радіо не реформували. Вони перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх фінансують із місцевих бюджетів. Таких компаній, за інформацією регулятора, зареєстровано 138, працюють зараз 82 компанії, повідомляв Детектор Медіа у квітні минулого року.

Закон передбачає чотири варіанти реформи комунальних телеканалів:

реорганізація в комунальне унітарне (некомерційне) підприємство,

вихід зі структури власності місцевої влади та передача його колективу,

приватизація,

припинення діяльності або анулювання ліцензії, якщо компанія не вдаватиметься до жодних змін.

Закон регулює питання публічних аудіовізуальних медіа у своєму розділі ІІІ. А також відводить пів року з моменту скасування воєнного стану на реформування комунальних телерадіоорганізацій, повідомляв Інститут масової інформації.

Телеканал МАРТ був одним із учасників пілотного проекту та планував реформуватися наприкінці минулого року. Депутатам міськради Миколаєва пропонували ухвалити рішення про реорганізацію телеканалу шляхом перетворення його з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерцівне підприємство (КНП) та виділити на утримання телеканалу майже 13 мільйонів у 2024 році.

Директор комунального підприємства «МАРТ» Віталій Мехеда пояснив, що повне утримання телерадіокомпанії у 2024 році бюджетом Миколаєва «потрібно громаді», оскільки так мешканці зможуть отримувати інформацію про роботу місцевих органів влади.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який є також депутатом міської ради від партії «Слуга народу», висловив думку, що міський комунальний телеканал необхідно утримувати за рахунок бюджету до кінця воєнного стану, а уже потім приймати рішення про його продаж або передати у колективну власність журналістів.

Після довгих обговорень рішення про реформування телеканалу депутати не погодили.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.