9 будинків житлового комплексу RiverStone пропонують незрівнянний комфорт в умовах сучасного динамічного життя мегаполіса. Розташований на Лівому березі Києва, просто біля набережної, він надає мешканцям екологічно чисте середовище навколо.

Тільки найвищі стандарти

ЖК RiverStone є втіленням найвищих стандартів проєктування, будівництва й обслуговування: цей житловий масив є представником бізнес-класу у своїх найкращих проявах. Забудовник “Міськжитлобуд” доклав усі зусилля та досвід аби втілити такий проєкт на достойному рівні.

Зовнішній вигляд RiverStone всією своєю присутністю нагадує нам про сучасність, у ньому використанні класичні, холодні відтінки, що прекрасно гармонують з природним середовищем довкола. Панорамне скління надають будівлі елементів модерності й також створюють мальовничі краєвиди на Дніпро й дніпровські схили в вашій оселі. Увечері усі споруди масиву підсвічуються, утворюючи неймовірне поєднання магічності та краси.

Безсумнівною фішкою RiverStone є безпосередня близькість до найвідомішої водної артерії столиці – Дніпра. Набережна поруч є не диким місцем, а берегоукріпленною й очищеною акваторією затоки. Її глибина складає 2,5-3,5 метра, а видимість дна можлива на 2,5 метри. Тож таке місце є одним з найчистіших у Києві за висновками незалежних експертів.

Чарівну набережну ні в якому випадку не закриє від вас щільність забудови або види сусідніх будинків – у такому ЖК планування споруд є виваженим і розраховане на майбутнє, тож перед кожним мешканцем відкриється запаморочлива краса природного оточення RiverStone.

Внутрішня територія комплексу засаджена різноманітними деревами, серед яких дуби, липи, клени, аби надати мешканцям місця натхнення та природні оази поряд з їхніми оселями. Піклування про своїх жителів масив демонструє навіть у продуманому виборі тротуарної плитки для покриття доріжок, що надає можливість малечі без проблем кататися на роликах, самокатах, велосипедах.

Комфортність апартаментів у житловому масиві дорівнює високому показнику, різноманітні планування відносяться як до однокімнатних, так і трикімнатних приміщень.Через те, що ЖК уже був введений в експлуатацію, то можливо купити квартиру на вторинному ринку, де квадратні метри вже пройшли перевірку на якість і пропонують варіант одразу купити квартиру з ремонтом, не витрачаючи час на додаткові роботи з внутрішнього оздоблення.

До ваших послуг завжди буде доступна ретельно продумана інфраструктура житлового комплексу RiverStone, поряд розташовується власний дитячий садочок “М’Andryk”, відділення банку, салони краси, спортклуб DOC and Crand Crossfit, кафе “Love to eat”, аптека, супермаркет та багато іншого. А купівля квартири на Лівому березі надасть ще більше переваг у вигляді розвиненої сфери послуг, до якої відноситься:

супермаркети: “NOVUS”, “BILLA”, “АТБ-Маркет”, “METRO”

кафе й ресторани: “Pesto Cafe”, “Базилік”, “Сушия”, “Тарілка”

медичні заклади: стоматологія “Діброва”, медичний центр “Into-Sana”, “Бебі-Дент”, ЛОР клініка “Амріта”

навчальні установи: Спеціалізована школа № 314, Середня школа № 111, Дитячий садок № 550, Дитячий садок домашнього типу «Веселка»

Процес купівлі або оренди приміщення може видатися нелегким, проте саме для цього й існує наша агенція преміумнерухомості T.H.E. Capital, ми із задоволенням та великим професіоналізмом допоможемо вам у цій справі й станемо вашою надійною опорою.