Винищувач F-16. Фото: Getty Images

Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території РФ.

Про це заявив командувач Збройних сил Нідерландів Онно Айхельсхайм у коментарі медіагрупі NOS, пише «Інтерфакс-Україна».

Командувач збройних сил Нідерландів зазначив, що Україна може використовувати ресурси, які вони надають, за своїм бажанням, але за умови дотримання гуманітарного права війни.

«Ми не запроваджували жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни», — заявив Айхельсхайм під час візиту до США.

Також він назвав напад України на територію Росії «блискучим із практичної точки зору».

«Вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна... Україна має діяти інакше, ніж раніше, тому що наразі фронт статичний. Тому я дуже добре розумію з військово-оперативної точки зору, що Україна намагається вчинити в такий спосіб», — сказав командувач Збройних сил Нідерландів.

За словами Онно Айхельсхайма, зараз стоїть питання в тому, як Україна може «стратегічно» використовувати свою присутність у Курській області.

«Ви можете використовувати це як розмінну монету, тоді вам доведеться щось робити з переговорами... Або ви використовуєте це, щоб Росія вивела свої підрозділи з Донбасу. Ми не бачимо, щоб останнє сталося, тому час покаже нам, якою мірою це має стратегічний вплив», — додав він.

Нагадаємо, винищувачі F-16 допомогли відбити наймасованішу повітряну атаку РФ по Україні 26 серпня.