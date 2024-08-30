Нафтопровід. Ілюстраційне фото з Getti imagines

З січня 2025 року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.Live.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року.

Михайло Подоляк вказує, що були певні законтрактовані обсяги, які закінчуються 1 січня 2025 року. Але якщо кранам Європи буде потрібен казахський чи азербайджанський газ, то Україна готова його транспортувати.

Він додає, що окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід «Дружба».

За його словами, деякі країни Європи — Словаччина, Чехія в Угорщина — отримували російську нафту через цей нафтопровід. Але за резолюцією ЄС ці країни мають диверсифікувати постачання нафти й припинити транзит через Україну.

Раніше повідомлялося, що Росія та Україна мають намір зберегти трубопровідний потік газу до Європи, навіть незважаючи на військові дії в Курській області поблизу транзитного пункту в Суджі.