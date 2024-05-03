60 українських дітей зможуть відпочити в Азербайджані / Ілюстративне фото

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що 60 українських дітей зможуть відпочити в Азербайджані цього року.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці 3 травня.

«На моє прохання Азербайджан прийме дві групи українських дітей — загалом 60 осіб. Розглядається можливість прийняти додатково ще одну групу», — зазначила вона після зустрічі з міністром праці та соцзахисту населення Азербайджану Сахілем Бабаєвим у Баку.

Вона наголосила, що за два роки це вже друга зустріч із міністром.

«Щоразу це дуже предметна розмова про те, чим Азербайджан та міністерство можуть допомогти Україні. Минулого року ми напрацювали план організації відпочинку в Азербайджані дітей українських військових, який було втілено у життя. На зустрічі домовилися продовжити цю програму на 2024 рік», — зазначила віцеспікерка.

Раніше повідомлялось, що дітей з Миколаєва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відправлять на відпочинок та оздоровлення. Діти поїдуть у різні регіони на заході країни на 14 днів.