Один із найбільших російських бізнесменів, колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia.
В інтерв'ю Дерипаска розкритикував військові витрати Росії та назвав війну в Україні божевільною. За оцінкою США, Росія витратила на війну вже щонайменше 211 мільярдів доларів.
— Якщо ви хочете зупинити війну, перше, що ви повинні зробити — припинити вогонь, — заявив бізнесмен.
Він закликав до «негайного перемир'я без попередніх умов».
Видання назвало Олега Дерипаску «одним із улюблених олігархів Путіна».
На запитання журналістів, у яких відносинах він зараз перебуває з Путіним, Дерипаска відповів, що нічого не змінилося: «Вони (Кремль, — прим.) мене не чіпають, ми не чіпаємо політику».
Як відомо, це не вперше, коли Олег Дерипаска висловлюється проти війни.
В інтерв'ю Financial Times він заявив, що санкції не припинять війну, а російські ресурси потрібні всім, тому треба шукати іншого рішення.
Олег Дерипаска перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.
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Один із найбільших російських бізнесменів, колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia.
В інтерв'ю Дерипаска розкритикував військові витрати Росії та назвав війну в Україні божевільною. За оцінкою США, Росія витратила на війну вже щонайменше 211 мільярдів доларів.
— Якщо ви хочете зупинити війну, перше, що ви повинні зробити — припинити вогонь, — заявив бізнесмен.
Він закликав до «негайного перемир'я без попередніх умов».
Видання назвало Олега Дерипаску «одним із улюблених олігархів Путіна».
На запитання журналістів, у яких відносинах він зараз перебуває з Путіним, Дерипаска відповів, що нічого не змінилося: «Вони (Кремль, — прим.) мене не чіпають, ми не чіпаємо політику».
Як відомо, це не вперше, коли Олег Дерипаска висловлюється проти війни.
В інтерв'ю Financial Times він заявив, що санкції не припинять війну, а російські ресурси потрібні всім, тому треба шукати іншого рішення.
Олег Дерипаска перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.