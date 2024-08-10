Олег Дерипаска разом з Володимиром Путіним, фото: КоммерсантЪ

Один із найбільших російських бізнесменів, колишній власник «Миколаївського глиноземного заводу» Олег Дерипаска закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia.

В інтерв'ю Дерипаска розкритикував військові витрати Росії та назвав війну в Україні божевільною. За оцінкою США, Росія витратила на війну вже щонайменше 211 мільярдів доларів.

— Якщо ви хочете зупинити війну, перше, що ви повинні зробити — припинити вогонь, — заявив бізнесмен.

Він закликав до «негайного перемир'я без попередніх умов».

Видання назвало Олега Дерипаску «одним із улюблених олігархів Путіна».

На запитання журналістів, у яких відносинах він зараз перебуває з Путіним, Дерипаска відповів, що нічого не змінилося: «Вони (Кремль, — прим.) мене не чіпають, ми не чіпаємо політику».

Як відомо, це не вперше, коли Олег Дерипаска висловлюється проти війни.

В інтерв'ю Financial Times він заявив, що санкції не припинять війну, а російські ресурси потрібні всім, тому треба шукати іншого рішення.

Олег Дерипаска перебуває під санкціями США із 2018 року через зв'язки з Путіним. 2022 року санкції через вторгнення РФ в Україну проти нього також ввела Британія.