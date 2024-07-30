Мер Дніпра Борис Філатов та мер Одеси Геннадій Труханов, на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Дніпра Борис Філатов не підтримує ідею перейменування вулиць, оскільки вважає, що цей процес «лише розʼєднуює людей».

Свою позицію міський голова опублікував на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, днями Дніпропетровська обласна адміністрація за один раз перейменувала 292 вулиці, провулки, проспекти, мости, бульвари та парки. Найбільше – у Дніпрі та Кривому Розі. Повний список нових назв можна подивитися за посиланням.

Борис Філатов пояснив, що рішення щодо перейменування відбувається виключно за розпорядженням обласної військової адміністрації.

«Споглядаючи за срачами щодо останніх перейменувань топонімів, хочу висловитися стисло. Перше. Ані я, ані депутатський корпус мерії Дніпра непричетні до цього. Перейменування відбувалися за розпорядженням обласної військової адміністрації – без погодження з місцевим самоврядуванням», – повідомив він.

Мер також додав, що має питання щодо доцільності перейменування певних вулиць.

«Друге. В умовах війни я б дуже не хотів публічного зʼясування стосунків з колегами та наведення аргументів pro et contra (за та проти, – прим.). Це вже не кажучи про те, що я за першою освітою історик, і маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі «шило на швайку». Особливо, коли деякі речі не належать до історії територіальної громади і взагалі скидаються на антиісторизм. Подекуди від цього вже починає тхнути часами французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців», – сказав Борис Філатов.

Він також акцентував на тому, що перейменування відбудося без громадських слухань і жителі міста та області не мали можливості висловити свою думку.

«Третє. Я не розумію процедури, коли такі зміни робляться за три дні. Без будь-якого погодження з людьми. Не забувайте, що кожному перейменуванню, яке робила міська рада, завжди передували громадські слухання», – додав міський голова.

На думку Бориса Філатова «в реаліях сьогодення такі речі лише розʼєднують людей».

«Я можу і писати далі. Пʼяте. Десяте. Двісті двадцять пʼяте. Але не хочу на цьому зупинятися. Натомість, навіть не як міський голова, а як звичайний мешканець Дніпра, я прагну почути: чим вас не влаштовує 152-га стрілецька дивізія, що під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів? І чому тепер з мапи Міста ви стерли назву вулиці на її честь? Дайте відповідь лише на одне запитання. Що це було? Це щоб у Москві було чим займатись пропагандистам?», – додав він.

Міський голова повідомив, що ця тема «неодмінно матиме продовження» і наразі міськрада Дніпра обирає законні процедури, як саме «зупинити це божевілля».

Нагадаємо, на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. А до цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився стосовно того, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

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