Снаряди. Фото: УНИАН

Минулоріч росіяни виготовили близько 2 мільйонів боєприпасів калібру 122 мм, 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість в 2,7 мільйони.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

— Росія змогла виготовити 2 мільйона боєприпасів, а цього року, здається, хоче вийти на 2,7 мільйони боєприпасів. Але це плани. Подивимося, чи будуть вони здійснені, — зазначили в ГУР.

Вадим Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

— Тому ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов’язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво. Десятки підприємств, компаній пов’язані з виробництвом того чи іншого боєприпасу чи виду озброєння й техніки, — зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, Північна Корея поставила в Росію вже півтора мільйони артилерійських боєприпасів 70-80-х років.