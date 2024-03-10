Після українського контрнаступу на півдні наприкінці 2022 року США «ретельно готувалися» до застосування РФ тактичної чи стратегічної ядерної зброї у війні проти України.

Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

Так, один з високопосадовців в адміністрації президента Джо Байдена зазначав, що такі побоювання були «не просто гіпотетичними — вони також ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали». CNN зазначає, що в період з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях у випадку застосування ядерної зброї.

Як пише видання, «спусковим гачком» для використання Росією такої зброї був контрнаступ ЗСУ та звільнення Херсона наприкінці 2022 року, оскільки частина російських військ перебувала під загрозою оточення.

Водночас росіяни почали поширювати інформацію про те, що Україна начебто має намір застосувати проти Росії «брудну бомбу», яку, як побоювалися американські чиновники, могли використати як прикриття для російської ядерної атаки, пише CNN.

Так, у жовтні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив низку телефонних дзвінків представникам оборонних відомств США, Великої Британії, Франції та Туреччини, заявивши їм, що Кремль «стурбований можливими провокаціями з боку Києва, пов'язаними із застосуванням брудної бомби». Водночас американські та інші західні чиновники відкинули російські попередження, а один з чиновників вказував, що такі заяви рф «зроблені на порожньому місці».

Журналіст CNN вказує, що США жодного разу не отримували даних, які б вказували на те, що Росія мобілізує свої ядерні сили для здійснення атаки на Україну. Однак американські чиновники не були впевнені, що вони дізнаються, якщо Росія розгортає тактичну ядерну зброю на місці. CNN також пише, що США вели перемовини з Індією та Китаєм, аби вони вплинули на РФ не застосовувати цю зброю.

Видання також зазначає, що зараз небезпека застосування Росією ядерної зброї зменшилася, оскільки війна між РФ та Україною «увійшла в період стагнації». Однак США та їхні союзники продовжують стежити за ситуацією та «не втрачають пильності».

Нагадаємо, начальник штабу оборони Індії заявив, що вплив Росії буде слабшати, попри грізний ядерний арсенал.