Вадим Скібіцький. Фото: getty images

Україна не має можливості виграти війну проти Росії, відкинувши її до міжнародно визнаних кордонів. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що подібні війни «закінчуються лише договорами».

Про це він розповів в інтервʼю виданню The Economist.

Вадим Скібіцький зазначив, що не бачить можливості для України виграти війну лише на полі бою.

«Наразі обидві сторони борються за «найвигіднішу позицію» перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, вважає він», — передає видання слова Вадима Скібіцького.

Також він зазначив, що до моменту переговорів Росія відчує «зустрічні вітри» у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва. При цьому залишитися без зброї можуть як росіяни, так і українці.

«Зрештою обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна зазнає цієї проблеми першою», — говорить заступник начальника ГУР.

Також він не вважає 5 статтю Статуту НАТО про колективний захист достатнім засобом стримання для Росії в разі, якщо Європа не знайде можливості збільшити військове виробництво та допомогу Україні.

«РФ захопить країни Балтії за тиждень. Час реагування НАТО — десять днів», — додав він.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що «саміт миру» з українського питання відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, на нього запрошені глави держав і урядів з усіх частин світу.