Російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Ілюстраційне фото

Активність російської авіації знизилась, це може бути пов'язано з тим, що російські війська зосереджують свої зусилля на більш важливих напрямках, або з тим, що після вогневого ураження деяких російських аеродромів зменшилася кількість літаків, боєприпасів і авіаційного пального.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев, пише Укрінформ.

«Стосовно авіаційної компоненти можу сказати, що ми спостерігаємо її значне зниження, особливо у порівнянні з минулими періодами, коли у нас було по кілька десятків авіаударів із застосуванням від 30 до 50 КАБів за добу. Зараз ця кількість значно знизилася. Противник використовує два-три, іноді чотири КАБи», — сказав речник.

Однак речник зазначив, що ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Армія РФ не полишає спроб вклинитися в глибину українських підрозділів. Також вони продовжують обстрілювати позицій Сил оборони на всіх активних ділянках фронту.

«Змін положення окупантів наразі немає. Розширення зони контролю також немає. Ми даємо гідну відсіч противнику, який намагається наступати, тому ситуація нами повністю контрольована, — підсумував Віталій Саранцев.

Нагадаємо, попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої тилові підрозділи та резерви.