Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не жалкує про завершення перемовин у Стамбулі в березні 2022 року.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту «НикВести» під час Ukraine Recovery Conference.

Нагадаємо, що Давид Арахамія два роки тому був у складі делегації України на переговорах з РФ. Остання зустріч делегацій відбулась в кінці березня.

За підсумками тих перемовин були оприлюднені «пропозиції мирного договору». Головні його положення — нейтральний статус України і «підвішений статус» окупованих Криму і частини Донбасу.

За словами Давида Арахамії, українська делегація тоді мала багато питань, за якими так і не отримала жодних безпекових гарантій.

— Ні, я не жалкую. Там була така ситуація, що не важливо було, враховуючи те, що там багато питань, за якими не могли надати гарантії. Будемо дивитись далі, яким чином це все буде працювати, — сказав Давид Арахамія.

Переговори в Стамбулі в 2022 році

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували 10 березня 2022 року. Тоді голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Після раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським у разі узгодження мирного договору. Однак договір підписано не було.

Ряд політиків та політологів вважали, що Україна тоді втратила шанс на завершення війни.

В листопаді 2023 року Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Також РФ вимагала, щоб чисельність Збройних сил України не перевищувала 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських установок. Українські переговірники наполягали на 250-тисячну армію, приблизно на довоєнному рівні, з 800 танками і 1900 одиниць артилерії.

В травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».