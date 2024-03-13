Аркадій Волож. Фото з відкритих джерел

Європейський Союз виключив зі списків санкцій засновника російського «Яндексe» Аркадія Воложа.

Відповідні зміни опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Аркадій Волож є співзасновником російської пошукової системи «Яндекс». Він потрапив під європейські санкції через повномасштабне російське вторгнення в Україну в червні 2022 року. Незабаром після цього він залишив керівні посади в «Яндексі» та міжнародних дочірніх структурах групи.

Вказується, що додатковою причиною скасування санкцій стало те, що торік бізнесмен назвав війну Росії проти України «варварською».

Також із санкційних списків виключили колишнього віцепрезидента АФК «Система» Сергія Мндоянця, голову європейського відділення мотоклубу «Нічні вовки», громадянина Словаччини Йозефа Хамблека, командира ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна (загинув у серпні 2023 року), заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го), членкиню Ради Федерації Олену Авдєєву та генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Нагадаємо, що Міністерство цифрового розвитку Казахстану заявило, що робота сайту «Яндекс» в країні призупинена на тлі інформації про передачу даних користувачів Федеральної служби безпеки Російської Федерації.