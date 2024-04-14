Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня. Фото:REUTERS/Ronen Zvulun

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти неділі, 14 квітня, тривала близько п’яти годин.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних американських чиновників.

Двоє анонімних американських офіційних осіб заявили, що хвиля ударів, завданих з Ірану по Ізраїлю, схоже, вщухла.

Водночас командування Тилу ЦАХАЛу скасувало своє прохання до жителів Ізраїлю залишатися в укриттях. Це свідчить про те, що безпосередня загроза нападу минула.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що перехопили 99% із близько 300 ракет та безпілотників, випущених Іраном по Ізраїлю протягом ночі 14 квітня. Унаслідок ударів по медичну допомогу звернулися щонайменше 31 людина, пишуть Times of Israel та Jerusalem Post.

Семирічна дівчинка з бедуїнського села поблизу міста Арад зазнала серйозних поранень унаслідок атаки й наразі перебуває в реанімації.

Медики «Червоного щита Давида» розповіли, що надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни.

Атака Ірану на Ізраїлю. Що відомо?

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір.

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді.