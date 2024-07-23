Після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.
Про це пише ABC News посилаючись на власні джерела, в адміністрації США.
Нагадаємо, що Джо Байден одужує від COVID-19, симптоми захворювання в нього майже минули і він продовжує виконувати всі свої обов'язки.
Очікується, що американський лідер виступить із промовою пізніше цього тижня і зустрінеться з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі. Дата проведення заходів залежить від самопочуття Джо Байдена.
За словами джерела, у Білому домі хочуть переконатися, що з голосом Джо Байдена все гаразд і що він може чітко донести своє послання.
Співрозмовник видання зазначив, що Джо Байден, як і раніше, «збирається завершити роботу». Частиною його планів є забезпечення обрання Камали Гарріс.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше у Білому домі повідомили, що він захворів на COVID-19.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.
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Після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.
Про це пише ABC News посилаючись на власні джерела, в адміністрації США.
Нагадаємо, що Джо Байден одужує від COVID-19, симптоми захворювання в нього майже минули і він продовжує виконувати всі свої обов'язки.
Очікується, що американський лідер виступить із промовою пізніше цього тижня і зустрінеться з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі. Дата проведення заходів залежить від самопочуття Джо Байдена.
За словами джерела, у Білому домі хочуть переконатися, що з голосом Джо Байдена все гаразд і що він може чітко донести своє послання.
Співрозмовник видання зазначив, що Джо Байден, як і раніше, «збирається завершити роботу». Частиною його планів є забезпечення обрання Камали Гарріс.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Раніше у Білому домі повідомили, що він захворів на COVID-19.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.