У четвер, 25 квітня, депутати Миколаївської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Зокрема, близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

Відповідне рішення ухвалили на сесії більшістю голосів, повідомляють «НикВести».

Директорка фіндепартаменту міськради Віра Святелик зазначила, що рішенням пропонується визначити доходи бюджету Миколаєва у 2024 році в сумі 5,1 мільярдів гривень, видатки — 6,5 мільярдів. Таким чином видатки бюджету збільшили на 1,3 мільярда гривень.

За рахунок перерозподілу вільних залишків на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони спрямували 47 мільйонів 963 тисячі гривень.

На заходи та роботи з ТРО та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони — ще 60 мільйонів гривень. В загальному це 107 мільйонів 963 тисячі гривень.

Мер міста Олександр Сєнкевич нагадав також, що минулої сесії підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень.

Також проєктом було передбачено виділення 39,4 мільйона гривень на ремонти укриттів.

Крім того, на реалізацію програми «Доступна вода» спрямують 29 мільйонів гривень. Мова йде про виділення коштів «Миколаївоблтеплоенерго» на утримання систем очищення води, ремонти, обладнання тощо.

Також на поповнення статутного капіталу підприємства направлять в загальній сумі 292 мільйона гривень, які направлять на погашення заборгованостей, ліквідацію наслідків війни, оплату енергоносіїв тощо.

Гроші на оборону

Як відомо, у 2023 році місто спрямувало на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, Олександр Сєнкевич раніше опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.