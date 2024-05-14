Парламент Грузії. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У парламенті Грузії сталася бійка між депутатами правлячої партії та опозиціонерами під час розгляду закону про «іноагентів».

Про це повідомляє Tbilisi life у Telegram.

Парламент Грузії 14 травня ухвалює закон «Про прозорість іноземного впливу», який учасники протестів називають «російський закон».

Суперечка між представником «Грузинської мрії» Діто Самхарадзе та лідером ЕНД Леваном Хабеїшвілі переросла у масову бійку більшості та опозиції.

«Хабеїшвілі говорив про масовий терор у країні та спроби залякати опонентів влади, Самхарадзе вступив у суперечку з місця, потім побіг униз і почалося...», — йдеться у повідомленні.

В той же час під стінами парламенту зібралася акція протесту, поруч чергують спецпризначенці. Протестувальники зібралися і біля заднього входу в парламент, але правоохоронці відтіснили їх. Крам того, повідомляють про затримання людей.

Драка у парламенті Грузії. Скриншот відео. Драка у парламенті Грузії. Скриншот відео. Драка у парламенті Грузії. Скриншот відео.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Нагадаємо, парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

12 травня у Грузії цілу ніч тривали протести проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу» — так званого закону про «іноагентів». Близько 06:00 (05:00 за київським часом) поліція та спецназ почали відтісняти протестувальників із верхніх вулиць та звільнили верхній вхід парламенту. Видання «Новини Грузії» повідомило про «жорстке затримання» кількох протестувальників.

раніше Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, знову закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».