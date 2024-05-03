Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».

Про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters під час неоголошеного візиту до Києва.

Заява Девіда Кемерона є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

«Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання», — сказав він. «Дещо з цього (обладнання, — прим.) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут», — додав Девід Кемерон.

Також британський дипломат привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів для України.

«Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні», — сказав міністр.

Кемерон не відповів прямо на запитання, як він ставиться до можливого переобрання лідера республіканців Дональда Трампа на посаду президента США.

«Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом — ми будемо працювати з тим, хто це буде», — сказав Девід Кемерон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак анонсував про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.

Раніше Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.