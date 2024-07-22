Чехія передасть Україні 100 тисяч боєприпасів протягом двох місяців / Фото: Армія.інформ, ілюстративне

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів про постачання 100 тисячі боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи протягом липня-серпня та плани на надходження 500 тисяч до кінця року.

За його словами, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, 15 з них вже виконали свої обіцянки та зробили внески, повідомляє «Європейська правда»

Це означає, що є достатньо коштів, щоб доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів до кінця року, додав Ян Ліпавський.

«Протягом липня і серпня ми відправимо загалом 100 тисяч додаткових боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити більше боєприпасів, щоб продовжити ініціативу в 2025 році. Цього року ми могли б доставити до 800 тисяч боєприпасів, якби у нас були гроші», — сказав чеський міністр.

Він розповів, що чеська сторона перебуває у щоденному контакті зі своїми українськими партнерами, які дуже цінують ініціативу.

Ян Ліпавський також зазначив, що Росія намагається зірвати ініціативу, і зокрема, тому Чехія не розкриває, звідки отримує боєприпаси.

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.

Чеська ініціатива

Як відомо, із чеською ініціативою співпрацюють понад 15 країн. Крім того, у березні на зустрічі у форматі «Рамштайн» було зазначено, що чеська ініціатива надихнула дві інші країни, які хочуть слідувати такому самому підходу, як і Чехія, тобто закуповувати боєприпаси в країнах, які не входять до ЄС і НАТО, через двостороннє співробітництво з країнами-донорами. Їм вдалося знайти інші можливі поставки боєприпасів, і тепер вони шукають партнерів для оплати поставок.

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.

Після цього Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів.

Раніше премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи вони зможуть доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

У червні цього року до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для країни.

Наступна партія боєприпасів, закуплених у третіх країн, прибуде до України в липні 2024 року.