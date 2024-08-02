Уже декілька років українські школярі не складають Державну підсумкову атестацію (ДПА). Проте в школярів та їхніх батьків щороку виникає запитання, чи потрібно складати ДПА. Адже зрозуміло, що для успішного складання іспиту потрібна повноцінна та відповідна до програми та структури ДПА підготовка. У цій статті ми розповімо, чи планується ДПА у 2025 році.

Чому школярі ходили на курси підготовки до ДПА, навіть коли не мали його складати?

Звичний для всіх формат державної підсумкової атестації був тим іспитом, який школярі мали складати для того, щоб:

засвідчити свій рівень знань з основних шкільних предметів;

отримати свідоцтво про здобуття базової або повної загальної середньої освіти відповідно (для учнів і учениць 9 та 11 класів);

провести певний моніторинг ефективності навчальних методик і підходів (для школи та освітньої системи).

Якщо коротко, то ДПА – це завжди було про володіння шкільною програмою. Саме тому навіть ті школярі, які не повинні складати ДПА, відвідували спеціальні курси підготовки.

Підвищення рівня знань з основних предметів шкільної програми: української мови, англійської, математики та історії України.

Покращення оцінок у школі (та, як наслідок, у своєму свідоцтві).

Школярі можуть досить якісно підготуватися до НМТ на курсах ДПА (тим паче, що українська та англійська мови, математика та історія України – це, мабуть, найбільш популярна комбінація предметів НМТ).

Мотивація та впевненість від свого прогресу та знань – також важливий аспект у подальшому навчанні дитини.

Як показує практика, навіть при відсутності потреби складати ДПА підготовка за програмою цього іспиту може неабияк допомогти учням та ученицям.

ДПА 2025: що відомо наразі?

Декілька років тому в Україні почалося переформатування освітньої та екзаменаційної системи на сучасний та комплексний лад, як-от ЗНО та НМТ. Так, для учнів та учениць 4 класів у 2024 році планувався пілот оновленого ДПА, який у 2025 році хочуть розширити до загального рівня. Тому цілком ймовірно, що обов’язковий іспит ДПА для школярів 4 класів повернеться вже наступного року.

Що стосується дев’ятикласників, то у 2025 році планують розпочати розробку іспиту за новими стандартами та почати його тестування на невеликій вибірці українських школярів. Оновлений іспит планується в такому форматі:

5 предметів: українська мова, математика, іноземна мова, історія України, природничі науки;

в іспиті будуть наявні не лише письмові, а й усні завдання.

Щоправда, поспішати з впровадженням ДПА для 9 класів поки не планують. Її будуть тестувати, щоб прийти до повноцінного оновленого формату ДПА за декілька років.

Що стосується 11 класів, то розробка ДПА для них поки не розпочалася (хоча планувалося повернення підсумкової атестації і для випускників). У будь-якому разі, навіть якщо ваша дитина не складає ДПА, підготовка до неї може бути вкрай корисною.

На які курси записатися для підготовки до ДПА?

В Україні можна знайти безліч різноманітних курсів. Проте, оскільки наша система освіти стає сучаснішою, перша та найбільша дистанційна школа «Оптіма» зараз має неймовірний попит. Окрім здобуття якісної освіти заклад пропонує якісні та ефективні навчальні курси.

Унікальні авторські матеріали . Їх розробляють викладачі з великим стажем і любов’ю до своєї роботи.

Заняття в зручних мінігрупах.

Усе навчання – онлайн , тому дитина може готуватися з будь-якого місця.

Індивідуальний підхід до кожного.

Велика кількість практичних занять і глибокий аналіз помилок.

Такий курс буде прекрасною опцією та може якісно замінити будь-якого репетитора (до речі, школа надає можливість займатися персонально з професійним викладачем) і стати чудовим підґрунтям для здобуття знань і подальших звершень. А якщо дитині доведеться складати ДПА, вона буде на 100 % готова!