Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оглядають винищувачі F-16 у центрі в Ейндховені, де проходять навчання українські пілоти. Нідерланди, 20 серпня 2023 року. Фото: АР

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що перші літаки F-16 Україні передадуть до літа.

Про це вона повідомила 23 лютого на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові, пише Радіо Свобода.

— Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа, — наголосила Метте Фредеріксен.

Вона додала, що єдина причина, чому F-16 ще не надали Україні — це технічні моменти, пов’язані з обслуговуванням літаків.

— Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків, — сказала вона.

Нагадаємо, перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.