Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що перші літаки F-16 Україні передадуть до літа.
Про це вона повідомила 23 лютого на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові, пише Радіо Свобода.
— Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа, — наголосила Метте Фредеріксен.
Вона додала, що єдина причина, чому F-16 ще не надали Україні — це технічні моменти, пов’язані з обслуговуванням літаків.
— Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків, — сказала вона.
Нагадаємо, перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.
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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що перші літаки F-16 Україні передадуть до літа.
Про це вона повідомила 23 лютого на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові, пише Радіо Свобода.
— Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа, — наголосила Метте Фредеріксен.
Вона додала, що єдина причина, чому F-16 ще не надали Україні — це технічні моменти, пов’язані з обслуговуванням літаків.
— Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків, — сказала вона.
Нагадаємо, перші чотири українські пілоти, які опановують винищувачі F-16 у США, мають завершити навчання до літа.