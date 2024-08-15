Скриншот з трансляції сесії Миколаївської обласної ради

У депутатському корпусі Миколаївської обласної ради відбулись зміни. Ще один депутат від фракції «Наш край» вирішив скласти мандат, проте мандати отримали два обранці від партії «За майбутнє»».

Про це стало відомо сьогодні, 15 серпня, під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради, яка проходить в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент «НикВести».

Як відомо, до цього у березні мандати склали двоє депутаток від партії «За майбутнє» (Оксана Калюжна та Альона Кара), після цього, на минулій сесії, повноваження депутата припинив Руслан Нерода.

За рішенням виборчої комісії, депутатами від партії «За майбутнє» обрано двох нових висуванців партії: Анатолій Ніколенко та Наталія Тарнавська.

Зазначимо, що Анатолій Ніколенко був депутатом Миколаївської обласної ради минулого скликання. Тоді він представляв партію «Батьківщина». У 2019 році він публічно підтримав відкриття ринку землі в Україні, звинувативши аграріїв у захопленні земель. За даними публічних реєстрів, Анатолій Ніколенко очолює приватне підприємство «Фірма «Сідкорн», яке займається вирощуванням зернових та олійних культур.

Про Наталію Тарнавську інформації у публічних джерелах немає.

Окрім набуття повноважень новими депутатами, під час сесії було оголошено заяву про складання повноважень за власним бажанням від депутата Олега Маляренка з фракції «Наш край». Депутати Миколаївської облради погодили складання ним мандата. Нагадаємо, що на попередньому засіданні ради свої повноваження депутата від партії «Наш край» припинив аграрій Юрій Кормишкін, який до того очолював фракцію та організацію політичної партії в Миколаївській області.

Таким чином, наразі у складі Миколаївської обласної ради 57 депутатів з 65. Загалом за час роботи нинішньої каденції облради уже 9 депутатів облради склали свої мандати. Під час обговорення цього питання депутатка Світлана Федорова запропонувала облраді прийняти рішення про саморозпуск, однак голова облради зазначив, що порядок денний уже затвердили.

Нагадаємо, що про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив 17 червня, заявивши, що йде з політики.

18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Вже 19 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.