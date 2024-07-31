Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар, фото з соцмереж

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар покинув промерську партію «Пропозиція». Він зокрема звинуватив міського голову Олександра Сєнкевича та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у саботажі прийняття закону про деколонізацію.

Про це стало відомо у вівторок, 30 липня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Депутат підкреслив, що у відповідності до закону про деколонізацію, мер Олександр Сєнкевич не подав у визначений термін на розгляд сесії міськради пропозиції щодо перейменування вулиць у Миколаєві, тому повноваження по перейменуванню перейшли до Віталія Кіма. Однак, за словами Янтаря, голова Миколаївської ОВА не врахував результати громадських обговорень і самостійно прийняв рішення, що, на думку депутата, є проявом авторитаризму.

— На жаль, Миколаївська міська рада та міський голова Олександр Сєнкевич у відведений термін не виконали закон про деколонізацію та прославили Миколаїв тим, що місто пасе останніх в Україні у питанні деколонізації топонімії. Головним, хто саботував виконання закону в Миколаєві, є міський голова Олександр Сєнкевич, оскільки саме він своєчасно не подав на розгляд сесії міськради пропозиції щодо перейменування об'єктів топонімії та не скористався своїм правом ухвалити відповідне рішення. Таким чином, згідно закону, повноваження по перейменуванню об'єктів топонімії перейшли до начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Попри результати громадських обговорень, Віталій Кім неодноразово заявляв, що приймати рішення стосовно перейменування вулиць буде персонально. Вважаю, такі висловлювання Віталія Кіма є проявом авторитаризму, — сказав він.

Депутат заявив, що пропозиція на платформі ЕДЕМ щодо перейменування вулиці Лягіна на честь загиблого сина Дениса Янтаря, керівника «Нацкорпусу» посіла шосте місце. Проте, рішення про перейменування було ухвалено на користь назви «Героїв Рятувальників».

— Щодо результатів громадських обговорень із 440 пропозицій по перейменуванню, пропозиція за перейменування вулиці на честь Дениса Янтаря отримала величезну підтримку миколаївців і посіла шосте місце рейтингу голосування серед всіх запропонованих варіантів та переконливо перемогла. Щоб проігнорувати такий високий результат громадських обговорень, а фактично показати громаді, що її думка для начальника обласної військової адміністрації не має ніякого значення, треба мати дуже вагомі причини, — сказав Андрій Янтар.

Під час обговорення Андрій Янтар заявив, що ще одна з вулиць, яка могла б носити ім'я Дениса Янтаря розглядалась — Мала Морська на якій він жив та навчався.

Слід зазначити, що процесом перейменування вулиць займалась топонімічна комісія Миколаївської міської ради. Дедлайн для місцевих рад був встановлений до 27 січня 2024 року. Однак Миколаїв за цей період не встиг прийняти відповідного рішення. Відповідно до закону, це право перейшло до голови обласної військової адміністрації.

Це раніше озвучив журналістам Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. При цьому він зауважив, що місто не протермінувало цю процедуру, а втратило на це право.

Віталій Кім зокрема підкреслив, що тепер назви вулиць будуть змінені так, як він вважає за потрібне. Вже 26 липня, на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

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