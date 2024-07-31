Ленінський районний суд Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

Депутати Миколаївської міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського щодо перейменування Ленінського районного суду.

Відповідне рішення депутати ухвалили 30 липня під час засідання онлайн-сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

У ньому депутати звертають увагу на те, що деякі суди в Україні досі мають радянські та російські назви: Ленінський районний суд Миколаєва, Московський районний суд Харкова, Малиновський районний суд Одеси, Комунарський районний суд Запоріжжя тощо.

«Ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вважаємо неприпустимим подальше збереження та використання в назвах судів назв з радянського та російського минулого, тим більше в назвах судових органів які здійснюють правосуддя іменем України», – зазначається в документі.

Вони закликали президента ініціювати консультації з Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які мають радянські та російські назви, за результатами яких внести до Верховної Ради відповідний проєкт закону.

Варто зазначити, що назва Ленінського району Миколаєва була перейменована на «Інгульський» в рамках закону про «декомунізацію» в Україні ще у 2016 році. Однак пізніше установі повернули колишню назву.

У березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради, згідно з відповідним проєктом рішення, мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

Водночас у Первомайську Миколаївської області також працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради для вирішення цього питання.

Після чого начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.

Деколонізація на Миколаївщині

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав зміни в назвах ще 4 населених пунктів Миколаївської області, які не відповідають стандартам державної мови.