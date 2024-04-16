Віталій Кім. Фото: сайт Конгресу місцевих та регіональних влад

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що держава має скласти чіткий план, в якому визначить, що вона робитиме для ветеранів упродовж наступних щонайменше десяти років.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Також Віталій Кім вважає, що в Україні потрібно створити профспілки ветеранів по кожному окремому роду військ.

— Зараз ми підтримуємо, любимо військових, бо ми від них залежимо. Але треба думати, що буде далі. На мою думку, повинні бути створені профспілки по кожному окремому роду військ: піхота, льотчики, морпіхи і таке інше. Вони мають систематизувати потреби ветеранів: від надання медичних послуг до працевлаштування. А владі треба до них дослухатися і враховувати їхні побажання, — сказав він.

За словами Віталія Кіма, сьогодні держава має взяти зобов’язання і скласти чіткий план, що конкретно вона робитиме для ветеранів упродовж наступних щонайменше десяти років: від забезпечення житлом до їх працевлаштування.

— Чого не має бути після війни — то це байдужості, — додав він.

Про те, як у Миколаєві реалізовують проєкт з реінтеграції ветеранів читайте у статті «НикВести».