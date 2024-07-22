Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня їде до Китаю щоб провести переговори щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру на тлі російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що Дмитро Кулеба здійснить візит на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

«Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, заявив про своє бажання організувати переговори між Україною та Росією

Також нагадаємо, на початку липня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.

В свою чергу більш ніж половина громадян України вважають, що укласти мирну угоду з РФ можна лише повністю деокупувавши територію України.

У липні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.