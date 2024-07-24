Зустріч Дмитра Кулеби та Вана Ї. Фото: МЗС Китаю

У середу, 24 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Як повідомили у пресслужбі МЗС Китаю, вони говорили про «досягнення справедливого та тривалого миру».

Китайська сторона називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну «кризою в Україні» і виражає готовність допомогти вирішити її.

За даними пресслужби МЗС Китаю, у ході зустрічі Дмитро Кулеба заявив про готовність до переговорів із Росією, але вони мають бути «виваженими і предметними».

«Українська сторона високо цінує позитивну та конструктивну роль, яку відіграє Китай у сприянні миру та підтримці міжнародного порядку. Українська сторона надає великого значення позиції китайської сторони та уважно вивчила «Консенсус з шести пунктів» Китаю та Бразилії щодо політичного врегулювання української кризи. Українська сторона хоче і готова до діалогу і переговорів з російською стороною. Переговори, безумовно, мають бути виваженими і предметними, спрямованими на досягнення справедливого і тривалого миру. Сторони також обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, які становлять спільний інтерес», — йдеться у повідолмненні.

Зустріч Дмитра Кулеби та Вана Ї. Фото: МЗС Китаю

Також Дмитро Кулеба та Ван Ї. говорили про співробітництво та посилення відносин.

«Обидві сторони повинні повною мірою відігравати роль механізму співпраці між двома країнами та зміцнювати практичну співпрацю в різних сферах. Китайська сторона продовжуватиме розширювати імпорт продовольства з України та працюватиме разом для підтримки безперебійних логістичних коридорів та міжнародної продовольчої безпеки. Ми вдячні за допомогу, надану українською стороною для евакуації китайських громадян, особливо іноземних студентів, на початку конфлікту, і сподіваємося, що українська сторона продовжить вживати ефективних заходів для забезпечення безпеки китайського персоналу та організацій в Україні», — додали в МЗС Китаю.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня перебуватиме у Китаї щоб провести переговори щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру на тлі російської агресії.

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