Стела I love Mykolaiv. Архівне фото «НикВести»

Рівень довіри до обласних адміністрацій у Миколаївській та Донецькій областях значно вищий, ніж у середньому по Україні.

Про це свідчать результати третьої хвилі дослідження SHARP, які були презентовані у Києві, пишуть «НикВести».

Згідно даних, трохи більше половини респондентів виявили довіру до місцевих інституцій загалом. Однак варто відзначити, що довіра до голови та адміністрації міста чи села є значно вищою в сільській місцевості, незважаючи на менший рівень надання послуг у цих регіонах.

Рівень довіри до органів місцевої влади. Скриншот з презентації SHARP Рівень довіри до органів місцевої влади. Скриншот з презентації SHARP

Дослідження також показало, що довіра до місцевих органів влади є вищою серед жінок порівняно з чоловіками.

Нагадаємо, що SHARP — це дослідження для оцінки рівня стійкості українців в умовах повномасштабної війни. Дослідження проводили з лютого по квітень 2024 року. Усього опитали 4 327 респондентів. Похибка репрезентативності на національному рівні орієнтовно 1.4%.

Нагадаємо, що найнижчий рівень довіри спостерігається до судів та Верховної Ради, яким довіряють лише 23% та 28% респондентів відповідно.

У порівнянні з 2022 роком довіра до усіх центральних органів влади знизилася. Найбільший відсоток довіри втратив Кабінет міністрів (з 60% до 31%) та Верховна Рада (з 50% до 23%). Натомість інституціями з найвищою довірою громадян є Збройні Сили України, ДСНС, громадські організації та поліція.

Раніше, президент Володимир Зеленський, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.