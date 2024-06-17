Володимир Зеленський та Оділь Рено-Бассо / Фото: Офіс Президента

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичний дефіцит електроенергії перед наближенням третьої зими у воєнний час.

Про це розповіла президентка банку Оділь Рено-Бассо, інформує Bloomberg.

Як зазначається, унаслідок російських атак знищено 80% вугільних електростанцій та третину гідроелектростанцій, що змусило Україну запровадити масштабні відключення електроенергії для домогосподарств та підприємств. Центральний банк утричі скоротив витрати на позики та знизив прогноз зростання економіки частково через атаки на енергетичні підприємства.

Повідомляється, що цього місяця ЄБРР виділив 300 мільйонів євро на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених обʼєктів та будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. За словами президента лондонського кредитора, фінансування ще може збільшитися.

«Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою. Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвинути систему виробництва електроенергії», — сказала Рено-Бассо і додала, що приватні компанії також зможуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжить надавати підтримку від 1,5 до 2 мільярдів євро на рік для інфраструктури, енергетичної безпеки, відновлення та модернізації. Після того, як Росія відійшла від атак на енергетичні мережі до знищення електростанцій, «бізнесу необхідно диверсифікувати постачання», сказав Рено-Бассо.

Зазначається також, що економічні ризики можуть бути посилені мобілізаційною кампанією, щоб допомогти відбити вторгнення Кремля.

«Підтримка економіки дуже важлива, оскільки вам потрібні податкові надходження, електрика, громадський транспорт та персонал, здатний це робити. Все це потрібно збалансувати», — зазначила Рено-Бассо.

Таким чином, збереження програми Міжнародного валютного фонду «буде дуже важливим», і владі доведеться провести антикорупційні реформи відповідно до угоди, щоб забезпечити подальшу підтримку, крім виплати кредиту в розмірі 2,2 мільярдів доларів для покриття бюджету.

Наразі прогноз щодо фінансування України до кінця цього року є стабільним, оскільки закордонні партнери, найімовірніше, виконають свої зобов’язання щодо підтримки країни, сказав Рено-Бассо.

«Але 2025 рік, особливо зима, буде складним. Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит», — додала вона.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав угоду між «Миколаївводоканалом» та Європейським банком реконструкції та розвитку про надання майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання місту.