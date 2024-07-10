Всеволод Князєв, архівне фото

Колишнього голову Верховного суду миколаївця Всеволода Князєва зупинили на контрольному прикордонному посту у селі Солотвино у Закарпатській області.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у Силах безпеки та оборони. Про це також написала Українська правда, посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах.

«За його даними: Князєва не затримано, а виявлено на контрольному посту — він їхав пасажиром в автівці. Колишній посадовець зараз не перебуває у відділі прикордонної служби «Солотвино»,— прикордонники поінформували поліцію та територіальний центр комплектування, зауважив співбесідник», - пише LIGA.

Солотвино знаходиться у безпосередній близькості до україно-румунського кордону по річці Тиса.

За інформацією Української правди, Всеволод Князєв повідомив прикордонникам, що приїхав на відпочинок.

«Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК», - розказав співрозмовник УП в правоохоронних органах

У коментарі Бабелю Всеволод Князєв повідомив, що він знаходиться у офіційній відпустці за наказом Верховного суду. Каже, що на блокпості перевірили документи і попросили проїхати до відділу.

— Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонноі служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці, - сказав Всеволод Князєв.

В січні 2024 року колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора. Він мав носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва.

Зазначимо, що сьогодні вдень вищий антикорупційний суд заочно заарештував бізнесмена Костянтина Жеваго саме за підозрою в підкупі Всеволода Князєва.За версією слідства, у 2023 році Жеваго через посередника передав гроші Князєву та суддям Верховного суду, аби ті ухвалили вигідне йому рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК — їх хотіли відсудити у компанії Ferrexpo, основним власником якої є бізнесмен.

Тоді Велика палата Верховного суду скасувала рішення апеляційної інстанції, а вже через місяць Національне антикорупційне бюро затримало Князєва за підозрою в отриманні $2,7 млн хабаря за ухвалення цього рішення. Через три місяці підозру заочно оголосили й Жеваго.

Справа Князєва

Нагадаємо, що у травні 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйони доларів.

Також голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові — адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

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30 січня 2024 року суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн. Він вийшов під заставу із слідчого ізолятора уже 31 січня.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.

У трвня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обовʼязків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але звільнила від носіння електронного браслета. Про це повідомляла Transparency International Ukraine. Всеволод Князєв, як і раніше, має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не відлучатися за межі України, утримуватись від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон. Водночас колегія ВАКС вирішила зняти з Князєва електронний браслет, оскільки ексголова Верховного суду заявив, що в нього за його місцем проживання «по шість годин немає світла та немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Князєв також стверджує, що браслет погано впливає на його здоровʼя.