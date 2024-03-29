Олексій Данілов. Фото: Укрінформ.

Олексій Данілов. Фото: Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова на посаду посла України у Молдові.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленский у своєму вечірньому відеозверненні.

Відомо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО 26 березня.

— Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше: я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова, — сказав Володимир Зеленський.

За словами українського президента, Олексій Данілов мав саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.

— Для нас Молдова є надзвичайно ваговою державою. І з точки зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, як Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив нового речника Повітряних сил.