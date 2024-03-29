Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова на посаду посла України у Молдові.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленский у своєму вечірньому відеозверненні.
Відомо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО 26 березня.
— Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше: я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова, — сказав Володимир Зеленський.
За словами українського президента, Олексій Данілов мав саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.
— Для нас Молдова є надзвичайно ваговою державою. І з точки зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії, — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, як Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив нового речника Повітряних сил.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова на посаду посла України у Молдові.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленский у своєму вечірньому відеозверненні.
Відомо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО 26 березня.
— Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше: я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова, — сказав Володимир Зеленський.
За словами українського президента, Олексій Данілов мав саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.
— Для нас Молдова є надзвичайно ваговою державою. І з точки зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії, — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, як Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив нового речника Повітряних сил.