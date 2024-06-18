Жозеп Боррель / EPA,UPG

Європейський Союз допоможе повертати українських дітей, незаконно вивезених на територію Росії.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС ухвалив таке рішення відповідно до дискусій під час Саміту миру у Швейцарії.

«Настав час діяти й повернути всі тисячі примусово переміщених та депортованих українських дітей. Використання дітей як зброї має бути негайно припинено. Росія має бути притягнута до відповідальності за цей огидний і нелюдський злочин», — наголосив дипломат.

Раніше Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.