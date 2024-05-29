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Європейський Союз та Україна хочуть почати переговори про вступ до того, як Угорщина перебере головування в Раді ЄС 1 липня 2024 року.

Як повідомляє Politico, представники 27 урядів ЄС сьогодні, 29 травня, обговорюватимуть проєкт Європейської Комісії щодо переговорів про вступ України та Молдови до Союзу. І «час має вирішальне значення», оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

Як пише Politico, хоча в останньому звіті Єврокомісії щодо України наголошується на деяких реформах, які Києву ще потрібно провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже виконала більшу частину свого «домашнього завдання». Це стосується і реформ, спрямованих на захист етнічних та мовних меншин, як це рекомендувала Венеціанська комісія.

Видання зазначає, що мало хто хоче чекати на черговий звіт, який би підтвердив прогрес України у письмовому вигляді, на тлі побоювань, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

«Вархелі не захоче робити це дуже швидко», — сказав один високопоставлений чиновник.

Дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань.

Раніше експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен заявили, що головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.