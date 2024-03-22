Похорон Олексія Навального Фото: росЗМІ.

Європейський союз ввів санкції проти 33 людей та двох організацій через смерть опозиційного російського політика Олексія Навального у виправній колонії.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Під обмеження потрапили Виправна кологія-6 у Володимирській області та Виправна кологія-3 у ЯНАО, де з 2021 року утримували Олексія Навального. Влада Євросоюзу зазначає, що обидві колонії відомі фізичним та психологічним насильством над ув’язненими.

Серед фізичних осіб під санкції потрапив голова ВК-3 Вадим Калінін та його заступники. У список санкцій також включили суддю Андрія Суворова, який засудив Олексія Навального до 19 років позбавлення волі по «екстремістській справі».

Крім того, під обмеження потрапили судді Кирило Никифоров, Євгенія Ніколаєва та Наталія Дудар. У ЄС наголосили, що вони ухвалювали репресивні рішення проти Олексія Навального.

У людей, які потрапили до списку санкцій, заарештують можливе майно в ЄС, а також заборонять в’їзд на територію країн-учасниць об’єднання.

— Сьогоднішні санкції демонструють нашу рішучість притягнути політичне керівництво і владу Росії до відповідальності за порушення прав людини в Росії, що продовжуються, — заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Хто такий Олексій Навальний?

Олексій Навальний — російський політик, опозиціонер та громадський діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. У 2019 році Мін'юст Росії визнав ФБК іноземним агентом.

У серпні 2020 року стало відомо, що Навального отруїли препаратом із групи «Новичок». Отруєння сталося у готельному номері у Томську, у літаку політику стало погано. Його негайно госпіталізували, а потім доставили на лікування до Німеччини.

Журналістське розслідування дійшло висновку, що отруєння причетні до співробітників російської ФСБ. Сам політик заявляв, що за отруєнням стоїть президент Володимир Путін.

Після одужання Навальний повернувся до РФ, де його заарештували.

У січні 2021 року ФБК Навального опублікував розслідування про палац біля Чорного моря, який, ймовірно, належить президенту Росії Володимиру Путіну.

У жовтні 2021 року Олексій Навальний став лауреатом премії Сахарова.

Після повернення до РФ суд замінив політику умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

У березні 2022 року суд засудив Навального до дев'яти років колонії загального режиму, звинувативши його в шахрайстві під час збору донатів та «неповагу» до суду. У серпні 2023 року його засудили до 19 років колонії особливого режиму у справі з організації «екстремістської спільноти».

16 лютого 2024 року стало відомо, що Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть російського політика Олексія Навального. В ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 16 лютого він заявив, що опозиціонера очевидно вбили.

1 березня Олексія Навального поховали у Москві.

Ставлення Навального до України

В одному з інтерв'ю у 2014 році російський політик заявив, що Крим залишиться у складі, однак визнав, що півострів «захоплений з обурливим порушенням усіх міжнародних норм».

«Крим — це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?.. З погляду політики та відновлення справедливості те, що потрібно зробити зараз у Криму, — це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», — сказав Навальний.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2023 року Олексій Навальний назвав Крим територією України.