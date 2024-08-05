Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото Getty Images

Європейський Союз може виключити Угорщину з Шенгенської зони через рішення країни послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі. Це викликало значний протест серед законодавців Європарламенту, які закликали до негайних дій проти Будапешта, включаючи можливість виключення країни з Шенгенської зони.

Про це повідомляє видання Politico.

У листі, який ініціювали чеський депутат Дануше Нерудова та литовський парламентарій Пятрас Ауштревічус, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. Законодавці стверджують, що цей крок може створити лазівку, яка загрожуватиме функціонуванню Шенгенської зони як безпечного простору для громадян.

«Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах», — йдеться в листі.

У документі також зазначено, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і запровадити контроль на кордонах Угорщини. До вечора неділі, 4 серпня, лист зібрав близько 70 підписів, включаючи підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі, Теофіл Бартошевський, запропонував Угорщині залишити Європейський Союз і сформувати новий союз з російським президентом Володимиром Путіним.

також зазначимо, що прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в війни проти України.