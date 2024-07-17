Європарламент / Фото з відкритих джерел

Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України та засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана. Резолюція також закликає до розширення санкцій проти Росії.

Як повідомляє «Європейська правда», резолюція, яку підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували, підтверджує підтримку «незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Вона (резолюція, — прим.) засуджує нещодавній візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії, «підкреслює, що під час цього візиту він не представляв ЄС, і вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики».

Більшість Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС і закликала її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

У резолюції містяться заклики продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу України, підтримка вступу України в Європейський Союз, використання заморожених російських активів. Окремо там засуджується російський обстріл «Охматдиту» та гібридні атаки Росії проти ЄС.

У зв’язку з цим Європарламент закликає Раду ЄС «продовжувати та розширювати свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу».

Слід зазначити, що резолюція на підтримку України стала першим документом, ухваленим Європейським парламентом після червневих виборів. Пропозицію єврогрупи «Патріоти за Європу» засудити замах на Дональда Трампа, висунуту раніше, відхилили.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав лідерам ЄС свій «мирний план» щодо завершення війни Росії проти України. Він підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві.

Раніше, 8 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна.

До цього 5 липня він відвідав Москву в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. За його словами, що цей візит відбувається в межах «миротворчої місії».

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України відреагувало на поїздку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Там наголосили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру».